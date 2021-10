Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Bochum live im TV und Online-Stream sehen

Live im TV und Online-Stream: So seht ihr die Bundesliga-Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Bochum am 10. Spieltag. Die "Fohlen" gehen nach dem furiosen Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern mit Selbstbewusstsein in die Partie. Aufsteiger Bochum konnte unter der Woche ebenfalls einen Erfolg feiern.