Gladbach gegen den VfL Wolfsburg live im TV und Online-Stream sehen

Borussia Mönchengladbach ist gefordert. Am Samstag gegen den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) will die Borussia ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Nach dem herben 0:3 zum Bundesliga-Auftakt gegen den BVB zeigte das Team von Marco Rose insgesamt eine gute Reaktion. Zwar taten sich die Gladbacher beim 1:1 gegen Union Berlin noch schwer, beim Rhein-Derby gegen den 1. FC Köln folgte dann aber der erste Dreier (3:1). Gegen die Niedersachsen will die Rose-Elf nun nachlegen. Ein Mutmacher: Am drittletzten Spieltag der vergangenen Saison schlug die Borussia den VfL deutlich mit 3:0.