Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach trifft auf Werder Bremen

Der Sprung in der Bundesliga auf einen Europa-League-Platz und dazu der Halbfinal-Einzug im DFB-Pokal: Mehr Rückenwind kann es für Werder Bremen vor dem Spiel am Sonntag (18 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Borussia Mönchengladbach kaum geben. "Alle haben Lust darauf, etwas zu erreichen", beschrieb Werder-Trainer Florian Kohfeldt die Stimmung in der Mannschaft nach dem Pokal-Coup vom Mittwoch. Jetzt soll der nächste Schritt in Richtung internationaler Wettbewerb folgen.

Auch das Training zwei Tage vor dem Auftritt im Borussia-Park ließ Kohfeldt aus. Seine Fußball-Profis bekamen am Freitag noch einen freien Tag. "Das war bereits Anfang der Woche so geplant und macht Sinn", begründete der Werder-Coach seine eher ungewöhnliche Maßnahme. "Beim Abschlusstraining am Samstag werden sie wieder frisch sein. Das Schalke-Spiel wird ihnen nicht mehr in den Knochen stecken."