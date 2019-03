Böse Klatsche vor vollem Haus : Eislöwen unterliegen Bietigheim 0:4

Dresden.Nachdem die Dresdner Eislöwen am Freitag mit dem 5:1-Sieg in Bietigheim glänzend vorgelegt hatten, mussten sie sich am Sonntag in eigener Halle den Steelers deutlich mit 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) geschlagen geben. Damit glich der Titelverteidiger und Vorrunden-Zweite in der „best-of-seven-Serie“ zum 2:2 aus und holte sich das Heimrecht zurück. Doch bereits an diesem Dienstag können die Blau-Weißen erneut zurückschlagen, wenn Spiel Nummer fünf im Ellental steigt.