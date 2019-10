Boss beim VfB Stuttgart: So reagiert Guido Buchwald auf Kandidat Thomas Hitzlsperger

Ex-Weltmeister Guido Buchwald traut Thomas Hitzlsperger den Job als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart grundsätzlich zu. "Der Thomas ist einer, der unheimlich viel Erfahrung hat, er weiß in dem Sport unheimlich viel, kennt sich aus", sagte der 58-Jährige im Anschluss an ein All-Star-Spiel in Fürth. Zuvor hatten die Stuttgarter Nachrichten berichtet, dass Hitzlsperger vor einer Beförderung zum Vorstandsboss des Zweitligisten stehe. Nach Informationen der Bild soll er künftig parallel dazu seinen bisherigen Job als VfB-Sporvorstand weiter ausüben. "Ich weiß nicht, ob das stimmt. Abwarten", sagte Buchwald dazu.