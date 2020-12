Bosz, Doll, Röber und Co: Das ist die Trainer-Bilanz von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Die Zeit von Lucien Favre als Cheftrainer bei Borussia Dortmund ist passé . Nach der 1:5-Schlappe gegen den VfB Stuttgart sahen sich die BVB-Verantwortlichen zum Handeln gezwungen und stellten den Schweizer, der seit der Saison 2018/19 auf der Trainerbank der Westfalen saß, frei. "Wir alle sind Lucien Favre dankbar für seine hervorragende Arbeit in den vergangenen zweieinhalb Jahren, in denen er mit seinem Team zwei Vizemeisterschaften errungen hat", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Anschluss , lobte den Ex-Trainer zudem für dessen Expertise: "Als Fachmann und als Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben."

Watzke betritt mit der erneuten Trainerentlassung keineswegs unbekanntes Terrain. Seit der 61-Jährige im Februar 2005 zum Geschäftsführer des BVB berufen wurde, standen inklusive des nun interimsweise eingesetzten Edin Terzic neun verschiedene Trainer in den Diensten der Westfalen. Der SPORT BUZZER hat die Trainer der "Ära Watzke" zusammengetragen.

Als Watzke 2005 zum Geschäftsführer aufstieg, war der Niederländer Bert van Marwijk für die sportlichen Geschicke verantwortlich. Rund zwei Jahre nach der Watzke-Beförderung musste van Marwijk seinen Hut nehmen. Der BVB war zuvor durch eine Niederlage zum Hinrunden-Abschluss gegen Bayer Leverkusen (1:2) auf Platz neun zurückgefallen, in der Folge gab es einen Fan-Aufstand. Das aufgrund des ausbleibenden sportlichen Erfolgs ohnehin zum Saisonende geplante Aus des Niederländers kam damit ein halbes Jahr früher.

Die Nachfolge des Niederländers trat Jürgen Röber an. Seine Zeit beim BVB wurde zum Debakel. Nur 83 Tage hielt sich Röber im Amt. Zwar schlug er mit seiner Mannschaft beim Debüt den FC Bayern mit 3:2, es folgten jedoch sechs Pleiten aus weiteren sieben Spielen. Inzwischen hat er seine Karriere beendet, seine letzte Station war der Sportdirektor-Posten beim belgischen Erstligisten Excel Mouscron.

Im Anschluss an das Intermezzo von Jürgen Röber übernahm Thomas Doll. Der BVB verbesserte sich unter ihm bis zum Ende seiner Auftaktsaison von einem Abstiegskandidaten (Platz 15) auf Platz neun. Doch die folgende Spielzeit sollte auch für ihn schon wieder die letzte sein. Als Bundesliga-13. blieben die Dortmunder weit hinter den Erwartungen zurück und stellten ihren Übungsleiter, der seinem Ärger zuvor noch in einer legendären Pressekonferenz ("Da lach' ich mir doch den Arsch ab") Luft gemacht hatte, wenig überraschend frei. Nach mehreren Stationen - unter anderem bei Ferencvaros Budapest, Hannover 96 und zuletzt APOEL Nikosia - ist er aktuell vereinslos.

Der Lichtblick in der Trainer-Historie des BVB während der Amtszeit von Watzke ist Jürgen Klopp. Im Sommer 2008 lotste die Borussia ein noch junges Trainertalent von Mainz 05 zum BVB und leitete damit eine erfolgreiche Ära ein. Unter Klopp entwickelten sich die Dortmunder wieder zu einem ernsthaften Konkurrenten für den FC Bayern, wurden zwei Mal deutscher Meister, ein Mal Pokalsieger und erreichten 2013 das Finale der Champions League. 2015 verließ Klopp den Klub auf eigenen Wunsch, übernahm nur drei Monate später den Cheftrainer-Posten beim FC Liverpool , den er bis heute erfolgreich (unter anderem Champions-League-Sieger 2019 und englische Meisterschaft 2020 ) trainiert.

Auch auf Empfehlung seines Vorgängers Jürgen Klopp bediente sich der BVB im Anschluss erneut bei Mainz 05. Thomas Tuchel und die Führungsetage der Dortmunder wurden trotz ordentlicher Resultate nie so richtig warm. Nach zwei Jahren musste Tuchel trotz eines starken Punkteschnitts von 2,12 Zählern (zum Vergleich: Klopp holte 1,90 Punkte pro Spiel) seinen Platz räumen - nicht zuletzt, weil das Vertrauen zwischen den Bossen und dem Coach unter den Folgen des Anschlags auf den BVB-Bus im Frühjahr 2017 schwer gelitten hatte. Watzke sprach von einem "Dissens" und kritisierte Tuchel auch nach der Trennung gelegentlich für dessen "schwierige" Art. Zum Ende seiner Amtszeit holte der Tuchel mit der Borussia noch den DFB-Pokal. Heute trainiert er das Starensemble von Paris St.-Germain .

Peter Bosz (1. Juli 2017 - 9. Dezember 2017):

Bosz scheiterte bei den Westfalen krachend. Mit seinem offensiven Spielstil, den er zuvor bei Ajax Amsterdam einführte, sollte er dem BVB zu altem Glanz verhelfen. Nach nicht einmal einem halben Jahr war aber schon wieder Schluss. Aus den ersten sieben Bundesliga-Spielen holte der neue Coach zwar sechs Siege, danach ging es jedoch rapide bergab. Es folgten 13 Pflichtspiele, in denen der BVB nur einmal gewinnen konnte. Nach dem Vorrunden-Aus in der Champions League zog der Klub die Reißleine und trennte sich im Dezember 2017 von Bosz – nach 24 Pflichtspielen. Der Bundesliga kehrte der Niederländer aber nicht den Rücken. Im Dezember 2018 übernahm er bei Liga-Konkurrent Bayer Leverkusen, ist dort bis heute im Amt und sicherte sich am Tag der Favre-Entlassung die Tabellenführung.