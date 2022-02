Botschaften von Barcelona, Neapel und Co.: Profis und Fans bekunden Solidarität mit Ukraine

Vor und während der Europapokal-Partien am Donnerstagabend haben Profis und Fans ihre Solidarität mit der von Russland angegriffenen Ukraine bekundet. Die Spieler des FC Barcelona und des SSC Neapel zeigten vor ihrer Europa-League -Partie gemeinsam ein großes Banner mit der Aufschrift "Stop War" ("Beendet den Krieg") und verurteilten damit "die russische Militäraktion gegen die Ukraine", wie Barça auf der Vereinsinternetseite schrieb.

Atalanta Bergamos ukrainischer Nationalspieler Ruslan Malinovskyi zeigte während der Partie bei Olympiakos Piräus beim Torjubel ein Shirt unter seinem Trikot, auf dem "No War in Ukraine" stand - "kein Krieg in der Ukraine".