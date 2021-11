Bottas gewinnt F1-Sprint in Brasilien vor Verstappen - Hamilton mit sensationeller Aufholjagd

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat das Sprintrennen von São Paulo gewonnen. Nach einem Formel-1-Blitzstart sicherte sich der Finne vor WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull die drei Punkte für den Sieg. Bottas startet damit auch von Rang eins in den Grand Prix am Sonntag (18 Uhr/Sky). Verstappen baute als Zweiter bei dem neuen Format seine WM-Führung vor Lewis Hamilton auf 21 Zähler aus. Dritter wurde am Samstag Carlos Sainz im Ferrari.

