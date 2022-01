Bericht: Bouna Sarr plant Abgang vom FC Bayern im Sommer – Anfragen liegen vor

Über die Reservistenrolle kam Bouna Sarr bei Bundesliga -Spitzenreiter FC Bayern München bisher nicht hinaus. Im Sommer könnten sich die Wege von Klub und Spieler daher noch vor Ablauf seines bis 2024 datierten Vertrags trennen. Wie Sport1 berichtet, peilt der 29 Jahre alte Außenverteidiger im Anschluss an die laufende Spielzeit seinen Abflug aus München an. Demnach seien bereits Anfragen für den Defensivspieler bei den Münchenern eingegangen. Konkrete Angebote lägen indes noch nicht vor.

Aktuell befindet sich Sarr mit dem Senegal beim Afrika-Cup. Dort kam er bei sämtlichen drei Vorrundenspielen seiner Auswahl über die vollen 90 Minuten zum Einsatz. Dabei spielten sich die Senegalesen ohne Gegentor und als Erster durch die Gruppenphase und treffen nun im Achtelfinale auf Kap Verde (Dienstag, 17 Uhr). Das Turnier könnte Sarr dazu nutzen, nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Sport1 spekuliert über hinterlegtes Interesse des amtierenden französischen Meisters OSC Lille sowie vom italienischen Top-Klub AS Rom. Als problematisch erweist sich – so heißt es – Sarrs kolportiertes Jahressalär in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro, welches kein Verein bereit sei, zu zahlen.