Berichte: Deschamps wollte Bayern-Profi Sarr erstmals für Frankreich nominieren – Klub legte Veto ein

Mit 28 Jahren ist Sommer-Neuzugang Bouna Sarr vom FC Bayern noch ohne Länderspiel für Weltmeister Frankreich. Und wie Medien aus dem deutschen Nachbarland übereinstimmend berichten, hätte sich das nun fast geändert. Demnach wollte Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps Sarr erstmals in seine Auswahl berufen. Die "Equipe Tricolore" trifft am Mittwoch im Testspiel auf Finnland, danach in der Nations League auf Portugal und Schweden. Doch offenbar legte der FC Bayern ein Veto gegen die Berufung von Sarr ein. Anzeige

Der deutsche Rekordmeister soll demnach abgelehnt haben, dass Sarr die Länderspielreise mit seinem Heimatland antritt. Der Klub habe Bedenken gehabt, weil Sarr sich beim Sieg im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund am vergangenen Samstag (3:2) eine leichte Verletzung zugezogen hat. Statt Sarr berief Deschamps daher dann Ruben Aguilar von der AS Monaco, für den es ebenfalls die erste Nominierung war. Die Nominierung eines neuen Rechtsverteidigers war notwendig geworden, weil Sarrs Bayern-Kollege Benjamin Pavard wegen einer Prellung ebenfalls nicht zur Verfügung steht.

Sarr reagiert auf Instagram: "In guten Händen"

sportbuz L'Equipe zufolge soll Sarr durchaus enttäuscht von der Entscheidung des FC Bayern gewesen sein. Davon ließ er sich allerdings nichts anmerken: In seiner Instagram-Story postete er ein Bild im Bayern-Trikot und schrieb dazu: "In guten Händen..", "Mia san Mia" und "Es ist Gott, der entscheidet". Außerdem schrieb er "#TeamNeverGiveUp" – wohl ein Zeichen seiner Hoffnung, dass es in Zukunft doch noch mit dem Nationalmannschaftsdebüt klappen könnte.