"Wir wollen uns oben festbeißen": Box-Bundesligist BSK will ins Halbfinale

Die Folgen eines überaus schmerzhaften Treffers hat Box-Bundesligist BSK Hannover-Seelze weggesteckt. Schwergewichtler Rizar Kübazi sollte zuletzt wegen eines K.-o.-Schlags gesperrt werden, der Albaner ist aber dabei im Autohaus Schrader in Berenbostel (Feldriethe 2). Der BSK empfängt den MBR Hamm zum dritten Erstligaduell. „Das ist sehr wichtig, wir wollen uns oben festbeißen“, sagt Trainer Arthur Mattheis.

Kübazi erinnert an Mike Tyson

Und dabei kann er den bulligen Kübazi gut brauchen, denn der hat richtig Biss. Immerhin erinnert er den Coach stark an Mike Tyson, der einst Evander Holyfield im Ring ein Ohr abgebissen hatte. „Rizar schlägt wie ein Dampfhammer, er wird die Zuschauer begeistern“, sagt Mattheis und setzt hinzu: „Er sollte wegen des Leberhakens nicht dabei sein, dabei war das gar nichts Besonderes.“

Wie Kübazi wird auch der superschwere Hamburger Colin Biesenberger erstmals in Garbsen boxen. Er hatte zuletzt bei der 10:13-Niederlage in Schwerin gewonnen. „Und wer siegt, darf weitermachen, das ist unsere Regel“, so Mattheis.