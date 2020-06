„Und dann will ich diesen Titel“: Artur Mann winkt nach Knockout gegen Rashid ein Titelkampf im August

Schon in der dritten Runde hatte der starke Ronnenberger seinen Rivalen im Cruisergewicht, Rad Rashid, endgültig zu Boden geschickt. In den Berliner Havelstudios war es der erste Kampfabend mit einem gleichzeitig ausgetragenen Event in Polen seit Beginn der Corona-Krise. Zuschauer waren nicht erlaubt. „Ein bisschen hat es sich wie Sparring angefühlt. Aber ich bin froh, dass ich wieder boxen durfte“, so Mann.

Nur anschließend hatte der Profi (17 Siege, eine Niederlage) ein wenig Probleme. Mann wollte mit einem „Black Lives Matter“-T-Shirt ein politisches Zeichen setzen, das bekam er in der Hektik aber kaum über die Handschuhe gezogen. Mann nahm es mit einem Lächeln, mit der Botschaft war es ihm aber sehr ernst: „Ich habe Freunde und Bekannte in aller Welt. Rassismus geht gar nicht.“

Er berappelte sich zwar noch einmal, passte dann aber zu Beginn der dritten Runde nicht auf. Er wähnte das Duell wohl unterbrochen, kassierte einen weiteren Volltreffer, der Ringrichter brach dann ab. „Diese Chance habe ich eiskalt genutzt“, sagte Mann. Er war dem Kontrahenten dankbar für diesen Kampf. „Es ist schwer, in dieser Krise überhaupt Gegner zu finden. So konnten wir uns beide präsentieren“, sagte Mann.

Den fehlenden Zuspruch des Publikums machten aus Manns Sicht die sozialen Medien wett: „Die Anerkennung und Unterstützung waren grandios. Das hätte ich nicht erwartet.“ Dennoch vermisst er die Zuschauer und wäre bereit für Open-Air-Kämpfe, über die deutsche Promoter bereits spekulieren – ohne Fans schreiben sie rote Zahlen.

"Initialzündung für Europa“

Thomas Pütz, Präsident des Bundes Deutscher Berufsboxer, zog eine positive Bilanz. „Das war eine Initialzündung für Europa“, resümierte er nach knapp dreimonatiger Corona-Pause. „Boxen hat wieder eine Duftmarke gesetzt. Darauf haben viele Promoter gewartet.“

Im Hauptkampf des Abends verteidigte Jack Culcay seinen internationalen WBO-Titel im Halbmittelgewicht erfolgreich gegen den Franzosen Howard Cospolite.

„Und dann will ich diesen Titel“

Der Agon-Stall will am 28. August schon nachlegen, auch Mann wird in den Ring steigen. Diesmal könnten in den Havelstudios 300 bis 400 Zuschauer dabei sein, sagte Agon-Manager Horst-Peter Strickrodt. „Es wird ein Titelkampf. Ich weiß aber noch nicht, gegen welchen Gegner und um welchen Titel es gehen wird“, sagte der zufriedene Mann.

Lange pausieren wird er nicht, schon in dieser Woche steht Krafttraining im Powerhouse Gym in Hannover an. „Ich will mich nicht ausruhen, sondern Ende August noch stärker und fitter wiederkommen“, bekräftigte Mann. „Und dann will ich diesen Titel.“