Boxen: Besir Ay holt BDB-Gürtel - Ben Hanebuth siegreich beim Debüt als Box-Profi

Sie konnten gar nicht genug von ihm bekommen: Zwei weitere Kämpfe waren bereits vorüber, da machte Besir Ay in den Katakomben der Swiss-Life-Hall noch immer Fotos mit seinen Fans. Nicht ohne Grund, wie der glänzende Gürtel an der Hüfte des 29-jährigen Boxers zeigte. Zuvor hatte Ay vom Powerhouse Hannover eine famose Leistung abgeliefert und sich die internationale deutsche Meisterschaft im Supermittelgewicht des renommierten Boxverbandes BDB gesichert. Seine Chance sah Ay in der fünften Runde seines ersten Titelkampfs gekommen. Seinem Gegner bei der Fight Night der Schweizer Agentur Power FC, dem Ungarn Peter Orlik (26), waren die Strapazen der ersten zwölf Minuten bereits anzumerken, während Ay in seiner goldenen Hose noch so fit wie in der ersten Runde wirkte. Nach Schlägen gegen Kopf und Körper ging Orlik endgültig die Puste aus. Er wankte hin und her und versuchte, den Hieben von Ay irgendwie zu entkommen. „Ich habe dann einfach nicht locker gelassen“, sagte Ay hinterher. Der Ringrichter setzte dem Treiben nach 1:34 Minuten ein Ende, der Box-Profi aus der List hatte gewonnen. Auf den Rängen jubelten die meisten der rund 2.500 Zuschauer. „Das war ganz schön anstrengend“, gab Ay zu. Es war sein erster Kampf, der über zehn Runden hätte gehen können, darum ließ er es zu Beginn langsam angehen – zu langsam. „Den Anfang habe ich total verpennt und nicht das gemacht, was mir die Trainer gesagt haben“, räumte er ein. Dennoch war er flink genug, den Stößen des Box-erfahrenen Ungarn auszuweichen. Und hinterher saßen dann auch die eigenen Schläge. „Die Schlag-Kombinationen waren der Schlüssel. Er war hochkonzentriert“, lobte Trainer Reza Zahirinasab.

Bilder vom Boxkampf um die internationale deutsche Meisterschaft im Supermittelgewicht des BDB zwischen Besir Ay und Peter Orlik. Fight Night: Besir Ay (goldene Hose) gegen Peter Orlik. ©

Anzeige

Besir Ay

Ben Hanebuth gibt sein Debüt als Profiboxer Im Kampf davor hatte noch ein anderer Lokalmatador die Halle elektrisiert. Ben Hanebuth (18), der 109 Kilo schwere Sohn von Rocker-Boss Frank Hanebuth, feierte sein Debüt als Box-Profi. Den Schwergewichts-Kampf gegen den fast doppelt so alten Ungarn-Haudegen György Kutasi (33) beendete er bereits in der zweiten Runde. „Beim Tapen war er noch nervös, aber als es in den Ring ging, war es vorbei“, verriet Zahirinasab. Frank Hanebuth, der in den 90er-Jahren selbst Profikämpfe bestritt, hielt es nicht auf seinem Sitz. Er coachte seinen Sohn zusammen mit Trainer Zahirinasab, den er in einer Ansprache im Ring zuvor gelobt hatte: „Reza macht mehr als alle anderen.“ Hanebuth junior ging es zunächst ruhig an. Erst zum Ende der ersten Runde steigerte er das Tempo mit gezielten Schlägen auf den Körper des Gegners. „Wir haben uns vorher Videos angeschaut und gesehen, dass er dort anfällig ist“, sagte Frank Hanebuth. Das zahlte sich aus, der Ungar suchte bald jede Pause, die er bekommen konnte. Der Rocker-Boss dirigierte seinen Sohn durch den Ring: „Schneid ihm den Weg ab“ oder „Jetzt komm mehr Tempo“ rief er ihm zu. „Ben hat auf seinen Vater gehört, das war gut“, sagte Zahirinasab.

Bilder vom Profi-Box-Debüt von Ben Hanebuth gegen den Ungarn György Kutasi Frank Hanebuth hält vor dem Kampf seines Sohnes eine Ansprache. ©

Hanebuth

„Damit gelingt es uns vielleicht, noch mehr Box-Veranstaltungen nach Hannover zu holen“ Die wuchtigen Schläge auf die Leber brachten Kutasi schließlich vollends aus dem Konzept. Nach Luft schnappend ging er in der zweiten Runde mehrfach in die Knie. Nach einer Minute in der zweiten Runde, zeigte er dem Ringrichter, dass es nicht weitergeht. „Ich bin stolz. Das hat Ben sehr gut gemacht“, schwärmte Papa Hanebuth. Die Zuschauer feierten dessen Sohn, darunter auch einige prominente Unterstützung wie etwa Prinz Marcus von Anhalt, der Ben Hanebuth noch im Ring gratulierte. „Die anderen Kämpfe habe ich nur genossen. Bei Ben war wirklich Herzblut dahinter.“ Zahirinasab freute sich, dass diese beiden wichtigen Kämpfe ans Power-House gingen. Insbesondere der Erfolg von Ay besitze Strahlkraft. „Damit gelingt es uns vielleicht, noch mehr Box-Veranstaltungen nach Hannover zu holen“, sagte der Coach. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen internationalen Star - wie am Sonnabend Henry Bannert. Der Österreicher verteidigte seinen Muay-Thai-Weltmeistertitel erfolgreich gegen Simon Hinkel. Bannert schickte seinen Herausforderer bereits in der zweiten Runde auf die Bretter.

SPORTBUZZER-Aktion: Stimme über die Startelf von Rafas HSV-Stars ab – und werde ihr Co-Trainer neben Thomas Doll!