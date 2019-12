Früherer Weltmeister Marco Huck boxt in Hannover um den EM-Titel

Huck war im vergangenen Jahr ins Schwergewicht gewechselt. Von 48 Kämpfen hat der 35 Jahre alte ehemalige Cruisergewichts-Champion der WBO und IBO 41 gewonnen. Der ein Jahr jüngere Joyce ist in zehn Profikämpfen unbesiegt. Als Amateur gewann er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio Silber, 2015 sicherte er sich WM-Bronze und den Titel bei den Europaspielen.

Der frühere Boxweltmeister Marco Huck kämpft am 11. Januar gegen den Briten Joe Joyce um den vakanten Europameistertitel der EBU im Schwergewicht in Hannover. Schauplatz ist die Tui-Arena. „Zeitweise sah es so aus, als würde der Kampf platzen. Doch das konnten wir verhindern“, sagte Kenan Hukic, Bruder und Manager von Marco Huck.

Huck siegte in Hannover trotz Handbruch

Huck hat gute Erinnerungen an Hannover. Im Juni 2006 gewann er in der Tui-Arena einen seiner ersten Kämpfe überhaupt gegen Nuri Seferi. Und am 19. November 2016 konnte er in der Tui-Arena vor 6000 Zuschauern seinen WM-Titel im Cruisergewicht verteidigen. Der damals 32-Jährige besiegte Dmytro Kucher aus der Ukraine nach Punkten – trotz eines Handbruchs. Huck hatte sich die schlimme Verletzung in der vierten Runde des Kampfes zugezogen und trotzdem über die volle Distanz geboxt.

Am 1. April verlor der Deutsch-Serbe allerdings seinen IBO-Titel im Vereinigungskampf gegen den WBC-Pflichtherausforderer Mars Briedis aus Lettland nach Punkten.

2017 kündigte Huck seinen erneuten Wechsel ins Schwergewicht an. Den Aufbaukampf im Juni 2018 gegen Yakup Saglam gewann er durch technischen K.o. – jetzt geht er gegen Joe Joyce die nächste Aufgabe an.