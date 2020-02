Hannovers Boxprofi Artur Mann bringt sich für nächsten Kampf in Schwung

Nach ein paar Tagen Pause in der Heimat macht sich Hannovers Boxprofi Artur Mann am Mittwoch wieder auf den Weg nach Berlin. Die entscheidende Trainingsphase einläuten, Feinschliff für den nächsten Kampf. Am 21. März steigt der Cruisergewichtler in den Ring. Gegner über acht Runden bei der AGON-Boxgala in der Bayerhalle in Wuppertal ist Tamas Lodi (20 Siege, 13 Niederlagen, zwei Unentschieden).

„Die Nummer zwei in Ungarn, ein bulliger Typ, der den Kampf sucht, recht gefährlich“, weiß Mann, der allerdings unmissverständlich klarmacht, wer den Ring als Sieger verlassen wird. Nämlich er selbst. „Lodi ist einer, den man schlagen muss, wenn man größere Aufgaben im Blick hat wie ich.“