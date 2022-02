Boxen: Nach dem Sieg in Polen kann sich Artur Mann in Gifhorn feiern lassen

Erst Rücktritt vom Rücktritt - und dann ein starker Auftritt: Profi-Boxer Artur Mann hat am Samstag im polnischen Breslau den Kampf um den IBO-Intercontinental-Gürtel im Cruisergewicht gegen den Lokalmatadoren Nikodem Jezewski klar gewonnen. "Ich bin stolz und glücklich“, sagte er nach seinem 18. Sieg im 20. Profikampf. Eigentlich hatte er mit dem Profiboxen schon Schluss gemacht, mit der Rückkehr ins Amateurlager und in die Riege seines BC Gifhorn geliebäugelt. Nach der überzeugenden Vorstellung und dem deutlichen Sieg nach Punkten könnten nun allerdings neue Angebote auf den 30-Jährigen warten.

Anzeige

Daran aber will er noch nicht denken. „Ich will ehrlich nur schnell zu meiner Familie“, so Mann, für den am Montag schon wieder die nächste Schicht bei VW Nutzfahrzeuge in Hannover anstand. Am Dienstagabend wird er wieder in Gifhorn erwartet - zum Training. Coach Vitali Boot: "Aber er wird sich auch ein bisschen feiern lassen und hoffentlich seinen Gürtel mitbringen..."