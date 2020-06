"Ein wahnsinniges Geduldsspiel": Eugen Waigel hofft weiter auf Olympia-Chance

In den vergangenen Monaten musste sich Eugen Waigel eher mit lästigen Problemen herumschlagen als mit Gegnern im Ring. Der Boxschwergewichtler vom BSK Hannover-Seelze erkrankte an Scharlach, konnte beim skandalösen Olympiaqualifikationsturnier in London nur zuschauen, dann begann die Corona-Krise.

"Vielleicht kommt seine Chance noch"

Nun muss der 28-Jährige warten, ob er im Kampf um das Tokio-Ticket überhaupt noch die Handschuhe schnüren darf. „Es ist ein wahnsinniges Geduldsspiel. Eugen kann nur weiter trainieren. Vielleicht kommt seine Chance noch“, sagt BSK-Vereinstrainer Arthur Mattheis.

Beim Turnier in London infizierten sich sechs Personen mit dem Coronavirus, die sehr umstrittenen Wettkämpfe wurden schließlich abgebrochen. Waigels Kontrahent Abbas Abduljabbar aus Hamburg (ebenfalls in der letzten Saison für den BSK gemeldet) kam gar nicht mehr zum Einsatz. Gegen ihn hatte Waigel in der nationalen Quali knapp mit 2:3 verloren. Wäre Abduljabbar in London gescheitert, hätte Waigel seine Chance beim finalen Turnier in Paris bekommen, das für Mai angesetzt war.