Schierle gewinnt: Boxer vom BSK Seelze überzeugen gegen Kuba

Schierle und der Hamburger Superschwergewichtler Abduljabbar (verlor nach gutem Auftritt gegen Weltmeister Julio Cesar la Cruz) haben ebenso Chancen auf das Olympiaticket wie der Hannoveraner Eugen Waigel (Schwergewicht), der nach überstandener Scharlach-Erkrankung in Schwerin nicht zum Einsatz kam. Pro Gewichtsklasse darf jede Nation nur einen Boxer entsenden, maximal also acht.

Der Mittelgewichtler aus Nordhausen Silvio Schierle bezwang Yoenli Hernandez und untermauerte damit seine Olympia-Ambitionen. Das europäische Qualifikationsturnier für die Spiele in Tokio steht vom 13. bis 23. März in London an.

"Warten die Ergebnisse in Ruhe ab"

In dieser Saison sind die Tokio-Kandidaten für die Bundesligakämpfe gesperrt. „Das wird in der nächsten aber anders sein. Gut möglich, dass wir Schierle und Abduljabbar dann erstmals in Aktion bei uns sehen“, sagt Mattheis.

Aktuell sind die Seelzer nach dem 12:11 über Straubing Liga-Dritte und wären für das Halbfinale qualifiziert. Am Wochenende dürften sie jedoch abrutschen, weil ihr Vergleich beim BT Hessen in Darmstadt auf den 14. März verlegt worden ist. Die Konkurrenz hingegen beendet bereits am Samstag die Punktrunde. „Wir warten die Ergebnisse in Ruhe ab“, so Mattheis. Mit einem weiteren Sieg wäre das Semifinale auf jeden Fall gesichert.