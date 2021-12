Ex-Box-Champion Wladimir Klitschko über Comeback-Gedanken: "Einmaliges Spektakel" möglich

Nach seiner Niederlage gegen Anthony Joshua im April 2017 war die Karriere von Wladimir Klitschko beendet. Der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht nach Version der IBF, WBO, WBA und IBO hatte rund vier Monate nach seinem zweiten verlorenen Kampf in Serie seine Boxhandschuhe an den Nagel gehängt. Trotz seiner inzwischen 45 Jahre kann sich der gebürtige Ukrainer ein Comeback im Ring durchaus vorstellen – wenn auch als einmaliges Unterfangen. "In den nächsten fünf Jahren ist alles möglich", erklärt Klitschko im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch der SPORTBUZZER gehört.

