Boxen: Datum von Wojcickis Eliminator-Fight steht noch immer nicht: "Hätte es gern aus dem Kopf" 

Fünf Wochen bleiben Patrick Wojcicki noch, bis dahin muss sein Eliminator-Fight gegen den Brasilianer Esquiva Falcao stattgefunden haben. Und der Wolfsburger Mittelgewichtler weiß noch immer nicht, wann und wo der Kampf stattfindet. Brasilianische Medien schrieben schon vor einem Monat, dass am 28. August in Berlin geboxt werden soll, in trockenen Tüchern sei dies laut Wojcicki aber noch nicht - und das ärgert den 29-Jährigen. "Es macht einen schon unsicher, ich hätte gern, dass es aus dem Kopf ist und ich mich auf das Training konzentrieren kann“, so Wojcicki. Ein Kampf im Ausland wäre beispielsweise mit mehr Aufwand verbunden.

Zumindest mit der Vorbereitung auf den Kampf ist Wojcicki zufrieden. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich befinde mich auf einem guten Weg.“ Nicht nur aufgrund des noch nicht offiziell festgelegten Austragungsortes des Eliminator-Fights sei die Situation für den Wolfsburger nicht einfach, wie Wojcicki zugibt. „Eineinhalb Jahren nichts passiert, das schlaucht natürlich. Trotzdem habe ich mich immer fit gehalten. Wir machen das Beste aus der Situation.“ Momentan agiert Justin Epp vom AKBT Munster als Sparrings-Partner, anstelle des Zwei-Meter-Hünen sollen in den kommenden Wochen Boxer folgen, die der Körpergröße von Falcao (1,78 m) entsprechen. Trainer Antonino Spatola befindet sich im Austausch mit möglichen Trainingspartnern.