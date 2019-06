Boxer Tom Schwarz fordert Tyson Fury: Die Chance seines Lebens

Las Vegas. In der Nacht auf Sonntag – gegen 4.30 Uhr (MDR) – steigt der ungeschlagene Schwergewichtler Tom Schwarz (25) vom Magdeburger SES-Boxstall gegen Klitschko-Bezwinger Tyson Fury (30) in den Boxring. Im „Mekka des Boxens“ Las Vegas wittert der Sachsen-Anhalter seine Chance. Nach Max Schmeling und Axel Schulz erhält der dritte deutsche Schwergewichtler die Gelegenheit, sich auf großer Bühne zu präsentieren und über Nacht zu weltweitem Ruhm zu gelangen. Doch wie wahrscheinlich ist ein Sieg von Tom Schwarz über Tyson Fury wirklich? Diese Frage erörtert exklusiv für den SPORTBUZZER der Leipziger Jonny Orban – er ist Autor für das deutsche Boxsport-Portal boxen1.com.

16 Knockouts in 24 Kämpfen

Schwarz blieb in 24 Kämpfen unbesiegt und machte 16 Mal vorzeitig den Sack zu. Doch ist er dem „Gypsy King“ unterlegen. Fury hat nicht nur Größen- und Reichweitenvorteile, er gilt auch als einer der beweglichsten Schwergewichtler. Neben schnellen Händen verfügt der unorthodoxe Fury über ein boxerisches Auge und Gespür, das seinesgleichen sucht. In seinem letzten Kampf gegen die K.o.-Maschine Deontay Wilder (USA) hat der Brite zudem „Kinn bewiesen“ – und erhob sich nach zwei Niederschlägen wie Phönix aus der Asche.

Kubaner Roberto Norris unterstützt Schwarz am Ring

Die morgige Herausforderung kommt für Schwarz nüchtern betrachtet zu früh. Dass er sich die Chance nicht entgehen lassen will, ist jedoch verständlich. Las Vegas gilt neben dem New Yorker Madison Square Garden als der Box-Olymp schlechthin. Jeder Faustkämpfer träumt davon, eines Tages im Ambiente dieser geschichtsträchtigen Orte in den Ring zu klettern. Dem Deutschen winkt die Kampfbörse seines Lebens. Aus finanzieller Sicht also ein lukrativer Schachzug, denn wirklich reich – wie die britischen oder amerikanischen Kollegen – wird man in Deutschland als Profiboxer derzeit nur schwer.