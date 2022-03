Boxer Usyk, Biathlet Pidrutschnji und Co.: Ukrainische Profi-Sportler kämpfen jetzt gegen Putin

Vitali und Wladimir Klitschko kämpfen wieder. Seit Jahren nicht mehr im Boxring, dafür jetzt in Kiew - gegen die russischen Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Im ganzen Land zieht es immer mehr ukrainische Profi-Sportler in den Krieg. Box-Weltmeister und Olympiasieger Oleksandr Usyk hält sich weiter in der Ukraine auf und veröffentlichte bereits verschiedene Videos auf seinem Instagram-Account. Ein Foto in den sozialen Medien zeigt den 35-Jährigen mit einem Sturmgewehr in den Händen. Anzeige

"Mein Name ist Oleksandr Usyk. Ich möchte mich an die Menschen von Russland wenden", sagte er in einer Videobotschaft: "Wenn wir uns als brüderliche Menschen sehen, lasst euer Militär, eure Kinder nicht in unser Land. Hört auf, uns anzugreifen!" Auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin sprach der ukrainische Box-Star in dem Video direkt an: "Stoppe den Krieg!" Wie auch Usyk sammelte Vasyl Lomachenko einige Titel als Boxer, wurde unter anderem im Jahr 2012 Olympia-Sieger im Leichtgewicht. Der 34-Jährige gab auf Facebook bekannt, dass er sich dem "Bataillon der Territorialverteidigung Belgorod-Dnistrowsk" in seiner Heimatregion Odessa angeschlossen habe - er ist auf Fotos mit einer Waffe zu sehen.

In Militär-Uniform zeigte sich zuletzt auch der frühere Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidrutschnji. Keine zwei Wochen nach seiner Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Peking verteidigt der 30-Jährige an der Front sein Land. "Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während des Luftalarms aufgenommen", schrieb der 30-Jährige via Instagram zu einem Porträt-Foto, das ihn mit Helm und in militärischer Kleidung zeigt. Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewitsch ist nach der Olympia-Teilnahme vor wenigen Wochen ebenfalls noch in seinem Heimatland und erklärte zuletzt gegenüber der Nachrichten-Agentur Associated Press, dass er sein Land unterstützen wolle. "Ich kenne mich mit diesen Sachen nicht so aus, aber ich will hingehen und helfen, wo ich kann", wurde der 23-Jährige zitiert. Bereits bei Olympia hatte Heraskewitsch mit der Botschaft "Kein Krieg in der Ukraine“ für Aufsehen gesorgt.

Mit Sergej Stachowski bereitet sich auch ein aktiver ukrainischer Tennis-Profi auf mögliche Kampfhandlungen in seiner Heimat vor. "Ich habe mich in der vergangenen Woche für die Reserve gemeldet. Ich habe keine militärische Erfahrung, aber private Waffenerfahrung", sagte der 36-Jährige gegenüber Sky Sports vor wenigen Tagen. Er "würde kämpfen" und wie "jeder, der motiviert ist, die Armee unterstützen". Doch es befinden sich nicht nur männliche Profi-Sportler im Kriegsgebiet. Mit der Biathletin Julia Dschima verteidigt auch eine Staffel-Olympiasiegerin von 2014 ihr Heimatland.