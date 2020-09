Boxer Wojcicki winkt WM-Kampf: "Die Chance, auf die ich gewartet habe"

Nach der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 in London ist ein WM-Kampf sein großer Traum, der "mir jede Mühe und jeden Kampf wert ist“, wie der 29-Jährige auf seiner Homepage schreibt. Um sich diesen Traum zu verwirklichen, muss er Volny noch aus dem Weg räumen. Wojcicki wird sich perfekt auf diesen Tag vorbereiten. „Nur dieser eine Kampf steht zwischen mir und dem WM-Kampf, deshalb werden wir alles daran setzen, um diesen zu gewinnen.“

Wolfsburgs bester Boxer bekommt die Chance, sich den Traum von einem WM-Kampf zu erfüllen! Der Kämpfer des AKBC Wolfsburg wird in einem Final Eleminator gegen den Kanadier Patrice Volny antreten, der Sieger darf IBF- und IBO-Mittelgewichts-Weltmeister Gennady Golovkin aus Kasachstan herausfordern. Dies vermeldete das Team Sauerland. „Das ist endlich die Möglichkeit, auf die ich gewartet habe und eine große Chance für mich“, sagt Wojcicki.

Terminierung steht noch aus

Wann der Fight gegen Volny stattfinden wird, steht noch aus. Wojcicki und sein Trainer Antonino Spatola haben den Kanadier bereits im Videostudium unter die Lupe genommen und werden ihre Erkenntnisse noch weiter vertiefen. „Von dem, was ich bisher von ihm gesehen habe, ist er für den Final Eliminator ein guter Gegner für mich“, sagt Wojcicki. Und: „Es kann ein richtig guter Kampf werden, ich sehe auf jeden Fall eine realistische Chance, ihn zu gewinnen.“

Wojcicki gelangen in seinen 15 Profikämpfen 14 Siege, fünf davon hatte er durch K.o. gewonnen. Bei seinem letzten Kampf im November besiegte er in Hamburg den Polen Robert Swierzbinski. Volny gewann alle seine 15 Profikämpfe, neun Siege durch K.o. stehen in der Statistik des 30-Jährigen.