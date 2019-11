Boxgala in Halle: Dominic Bösel ist Weltmeister im Halbschwergewicht

Halle. Es war eine rauschende Boxnacht mit einem grandiosen Ende. Titel-Herausforderer Dominic Bösel (30) gewann nach elf Runden auf heimischen Boden gegen den Schweden Sven Fornling (31) durch Knockout. Kurz vor Mitternacht war es so weit: Bösel präsentierte den 3500 jubelnden Zuschauern in der Messe Arena Halle seine zwei neuen Gürtel. Ab sofort darf er sich Weltmeister im Halbschwergewicht der IBO sowie Interims-Champion der WBA nennen.

Die Anspannung vor seinem Titelkampf war riesig, gab der erleichterte Bösel am frühen Morgen dann zu. „Ich war vor einem Kampf noch nie so aufgeregt. Heute waren echt alle da, selbst mein Idol Henry Maske.“ Unter den Augen der Box-Legende musste der Freyburger gegen den Titelverteidiger Fornling fast über die gesamte Kampfdistanz boxen.

Bösel erst dominant, dann defensiv

Kurz bevor der erste Gong das Duell einläutete, hatte Maske noch einige mahnende Worte für den Lokalmatador parat. Bösel ließe gerne den Kampf zu sehr laufen und übernehme nicht die volle Kontrolle. Mit dieser Analyse sollte Maske im späteren verlauf nicht Unrecht behalten.

Zuerst startete Bösel überlegen. Mit präzisen Führhänden kam er immer wieder durch die Deckung des Schweden und setzte einige Wirkungstreffer. Ehe er ihn bereits in der zweiten Runde mit einem gezielten Haken erstmals auf den Boden schickte. Auch Im Folgenden sah Bösel fitter aus als Fornling, der schon früh von einer Cut-Verletzung über dem linken Auge gezeichnet war. Auch von den Psychospielchen seines Kontrahenten im Vorfeld blieb Bösel im Ring unbeeindruckt.

Fornling schlägt wild, Bösel kontert intelligent

Doch Fornling kam zurück, auch weil Bösel es zuließ und nun häufiger in der Doppeldeckung verharrte. Der etwas kleinere Kämpfer aus Malmö kam so in die Nahdistanz und konnte immer wieder heftige Treffer zum Körper landen.

Der Kampf drohte zu kippen. Das merkte auch Bösel-Coach Dirk Dzemski, der seinen Schützling in einer der Pausen noch einmal ins Gebet nahm. Bösel bewahrte die Ruhe. Er blieb zwar weiter oftmals in der Doppeldeckung und ließ Fornling wild schlagen – häufig jedoch ohne Wirkung. Ein intelligenter Schachzug, der den Schweden extrem viel Kraft kostete und den Bösel letztlich brillant nutzte.

Als die beiden in der elften Runde in den Clinch gingen, warf der Freyburger seinen Gegner kurzerhand zu Boden. Fornling, völlig aus dem Konzept gebracht, stand nur noch auf wackligen Beinen. Bösel setzte mit einer harten Kombination nach und schlug Fornling K.O. Wie schlecht es dem 31-Jährigen nach dem Niederschlag ging, wurde auf der anschließenden Pressekonferenz klar. Fornling musste direkt nach Ende des Kampfes ins Krankenhaus.

Bösel will weiter machen

Spätestens jetzt tobte die Halle. Und ein sichtlich überwältigter Bösel musste mit den Worten ringen. „Ich will eigentlich gar nicht so viel sagen. Danke an alle, die da waren und mich unterstützt haben.“ SES-Chef Ulf Steinforth fand da bereits schon ein paar Worte mehr: „Der Bösel macht mich wahnsinnig. Der spielt hier Katz und Maus mit seinem Gegner. Das ist der Höhepunkt in 20 Jahren SES Boxen.“

Nach einer kurzen Verschnaufpause fand Bösel dann doch noch ein paar Worte zu seinem Kampf. „Ich habe früh gemerkt, dass er viel aber nicht hart schlägt.“ Fornling habe über die Runden hinweg immer wieder gewackelt, was er schließlich ausgenutzt habe. Wie es jetzt sportlich für den frischgebackenen Champ weitergeht, ließ Bösel an diesem Abend noch offen – an ein Ende ist jedenfalls nicht zu denken. „Ich möchte das erst einmal sacken lassen bis Weihnachten und dann geht es weiter. Ich bin fit und will weiter boxen“, verabschiedete sich Bösel in die Nacht.

Maximilian Hempel