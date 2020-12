Tradition – mit Corona-Anpassungen: Deshalb gibt es den Boxing Day in der Premier League

Die Corona-Krise hat auch Großbritannien fest im Griff. Nachdem an vielen Standorten der englischen Premier League im Dezember erstmals wieder Zuschauer in den Stadien zugelassen waren, sorgten stark gestiegene Inzidenzwerte kurz vor dem Weihnachtsfest dafür, dass Klubs in London ihre Fans erneut aussperren mussten. Am zweiten Weihnachtstag findet in der Premier League dennoch der traditionelle Boxing Day statt. Diesmal allerdings unter gänzlich anderen Vorzeichen - denn die (oft auch besonders jungen) Fans in den Stadien sind es, die den Fußball an Weihnachten stets so besonders gemacht haben. Anzeige

Woher kommt der Name Boxing Day? Ursprünglich erhielten am zweiten Weihnachtstag die Arbeiter oder Angestellten von ihren Arbeitgebern in England Geschenke, eine sogenannte Christmas Box. Seit 1966 beschenkt auf der Insel der Fußball seine Fans regelmäßig mit dem Boxing Day. Die Stadien sind traditionell voll, dazu sitzen viele Millionen Anhänger in den Pubs oder vor dem heimischen Fernseher - in diesem Jahr jedoch ist alles anders.

In England gibt es keine Winterpause. Fußball wird deshalb auch an diesem Tag gespielt; ursprünglich, um auch den Arbeitern zu ermöglichen, ein Spiel zu sehen. Zumindest war dies früher so. Heute wird aus Tradition gekickt.

In diesem Jahr gibt es einige Änderungen - anders als sonst werden 2020 nicht alle Mannschaften am Boxing Day im Einsatz sein. Die Corona-Pandemie verkürzt die Spielzeit 2020/21 um insgesamt fünf Wochen, weshalb die Vereine anders als im Vorjahr auch nach Weihnachten durchspielen. Die Folge: Am Boxing Day sind nur sechs Spiele angesetzt. Topteams wie Liverpool und Tottenham sind erst am Folgetag im Einsatz. Der SPORTBUZZER gibt den Überblick.