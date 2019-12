Dietmar Hamann über Boxing Day in der Premier League: "Es ist einfach etwas Besonderes"

Am zweiten Weihnachtstag findet in der englischen Premier League der traditionelle Boxing Day statt. Ursprünglich erhielten am zweiten Weihnachtstag die Arbeiter oder Angestellten von ihren Arbeitgebern in England Geschenke, eine sogenannte Christmas Box. Seit 1966 beschenkt auf der Insel der Fußball seine Fans regelmäßig mit dem Boxing Day. Die Stadien sind voll, dazu sitzen viele Millionen Anhänger in den Pubs oder vor dem heimischen Fernseher.

Sky-Experte Hamann: "Besondere Spiele" am Boxing Day

Ex-Profi Dietmar Hamann kann dieser Tradition auf der Insel einiges abgewinnen. "Es sind besondere Spiele, weil jeder in Weihnachtsstimmung ist. Wir haben oft um 11.30 Uhr oder 12 Uhr angestoßen. Es ist einfach etwas Besonderes, von der Stimmung her und für die Leute", sagt der Sky-Experte dem SPORTBUZZER. Der 46-Jährige spielte von 1998 bis 2009 für Newcastle United, den FC Liverpool und Manchester City in der Premier League. Hamann weiß noch genau, welches seine erste Partie am traditionellen Weihnachts-Spieltag war. "Ich habe in meinem ersten Jahr bei Newcastle United am Boxing Day zum ersten Mal an der Anfield Road in Liverpool gespielt. Das ist das Boxing-Day-Spiel, das mir am meisten in Erinnerung geblieben ist."

Für Hamann ist der Boxing-Day-Spieltag aus einem Grund so wertvoll für den englischen Fußball. Er sagt: "Niemand außer den Engländern spielt – ein besonderes Datum. Darum ist es ein sehr traditionsreicher Spieltag – wie überhaupt die ganze Phase um den Jahreswechsel herum. Ab und zu schmeißen die Engländer ja auch noch am 30. Dezember und an Neujahr ein Spiel rein." So auch an diesem Jahr: Am 1. Januar spielen mit Ausnahme von Liverpool alle Teams, unter anderem steht die Partie zwischen dem FC Arsenal und Manchester United an.

Spiele am Boxing Day sind "Attraktion der Premier League"

Wie wichtig die Phase für die Premier-League-Klubs ist, weiß Hamann genau. "Langeweile kommt da nicht auf, weil du innerhalb von neun oder zehn Tagen viermal auf dem Platz stehst. Anfang Januar geht es im FA-Cup los, darum war das immer eine interessante Zeit. Und es gibt natürlich viele Punkte zu vergeben. Innerhalb von wenigen Tagen kannst du viel an Boden verlieren oder gutmachen", sagt der Champions-League-Sieger von 2005. "Da brauchst du einen großen Kader. Wenn einer verletzt, gesperrt ist oder sich erkältet, dann bist du anfälliger."

Ein Problem sieht Hamann für die Profis nicht darin, dass über die Feiertage stets Spiele angesetzt werden. "Wenn du als Spieler nach England gehst, weißt du, dass du an diesen Tagen spielst. Es ist irgendwo auch die Attraktion der Premier League, dass die Saison neun oder zehn Monate durchgeht", erklärt er. "Für die Spieler und Trainer hat es sich so eingebürgert, dass an diesem Tag gespielt wird. Das hat Tradition. Das Besondere daran ist, dass es so normal ist, einen Tag nach Weihnachten Fußball zu spielen."

Vor allem in diesem Jahr kommt es am Boxing Day zu einem sehr interessanten Duell. Tabellenführer Liverpool (49 Punkte) reist am zweiten Weihnachtstag zum ersten Verfolger Leicester City, der aktuell zehn Zähler hinter dem Team von Trainer Jürgen Klopp auf Rang zwei liegt. Die Reds, gerade Klub-Weltmeister geworden, haben zudem noch ein Spiel weniger absolviert als alle anderen Mannschaften in der Spitzengruppe. Der amtierende Meister Manchester City tritt erst einen Tag später bei den Wolverhampton Wanderers an. Der SPORTBUZZER hat den Überblick.

Die Premier-League-Partien am Boxing Day Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion (13.30 Uhr) AFC Bournemouth - FC Arsenal Aston Villa - Norwich City FC Chelsea - FC Southampton Crystal Palace - West Ham United FC Everton - FC Burnley Sheffield United - FC Watford (alle 16 Uhr) Manchester United - Newcastle United (18.30 Uhr) Leicester City - FC Liverpool (21 Uhr) Wolverhampton Wanderers - Manchester City (27. Dezember; 20.45 Uhr)

