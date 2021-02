Brady gegen Mahomes: Wolfsburger Footballer über das Quarterback-Duell im Super Bowl

Es ist das vielleicht größte Einzelsportereignis der Welt: der Super Bowl. Das Finale der amerikanischen Football-Profi-Liga NFL. Wenn in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr, deutscher Zeit) das eiförmige Leder das erste Mal durch die Luft fliegt, werden alleine in den USA über 100 Millionen Menschen zuschauen, das Spiel wird rund um den Globus live übertragen, 30 Sekunden Werbung im amerikanischen TV kosten 5,5 Millionen Dollar und US-Sender CBS ist mit 120 (!) Kameras vor Ort. Zum Vergleich: Bei einem Fußball-Bundesliga-Spiel sind rund 20 im Einsatz. Doch der Super Bowl besitzt auch jede Menge sportliche Brisanz. Es ist das Duell zwischen den Tamapa Bay Buccaneers und Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Und das zwischen zwei Quarterback-Generationen: Tom Brady gegen Patrick Mahomes. Wir haben bei den Regionalliga-Footballern der Wolfsburg Blue Wings nachgefragt, wer die besseren Karten in diesem spannenden Zweikampf hat.

Auf der einen Seite ist da natürlich Brady, seit dieser Saison Quarterback der Buccaneers und lebende NFL-Legende. Der 43-Jährige wird von vielen als der GOAT (Greatest of all Time), also der Beste aller Zeiten, bezeichnet. Er bricht reihenweise Rekorde, steht nun in seinem zehnten Super Bowl (zuvor alle Teilnahmen mit Ex-Klub New England Patriots) und kann seinen siebten Titel gewinnen. Alles Bestwerte. Dazu haben die Buccaneers die Chance, als erstes NFL-Team das Finale im eigenen Stadion zu gewinnen. "Das wäre ein Meilenstein. Wenn einer das erreicht, dann Brady", sagt daher auch Helge Dosdall, Team-Captain und Center der Blue Wings, mit einem Schmunzeln. "Ich bin kein Freund davon, Brady größer zu machen als er ist. Aber er ist so groß."