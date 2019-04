Brasilianer-Duo zurück, Sorg fehlt: Das ist die Personallage bei Hannover 96

Nicht vieles macht bei Hannover 96 vor dem Niedersachsenduell gegen den VfL Wolfsburg Hoffnung auf einen Auswärtsdreier. Positives gab es am Mittwoch immerhin vom Trainingsplatz zu vermelden - Trainer Thomas Doll dürfte am Samstag (15.30 Uhr) wieder mehr Auswahl beim Personal haben.

Die Brasilianer Walace und Jonathas, die gegen den FC Schalke ausfielen, stiegen wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Jonathas beendete die zweite Einheit am Nachmittag allerdings frühzeitig - aus Gründen der Belastungssteuerung. Landsmann Felipe ging deswegen ebenfalls früher duschen. Ein Einsatz am Wochenende sollte aber nicht in Gefahr sein.