Brasilianer vor dem Abschied: Walace will Hannover 96 verlassen

Nach drei Jahren in der ersten brasilianischen Liga bei seinem Jugendclub Grêmio Porto Alegre wechselte Walace im Januar 2017 zum Hamburger SV. Damals legten die Hamburger mehr als neun Millionen Euro für den Mittelfeldspieler auf den Tisch. ©

Das ist 96-Profi Walace: Seine Karriere in Bildern

"Respektieren diesen Wechselwunsch und sind offen und gesprächsbereit"

Walace hat um seine Freigabe gebeten. "Walace hat Hannover 96 signalisiert, dass er den Verein gerne verlassen möchte. "Wir respektieren diesen Wechselwunsch und sind offen und gesprächsbereit", teilte der Verein am Sonnabendabend mit. Allerdings nicht um jeden Preis. "Ein Wechsel ist allerdings nur zu unseren Transfervorstellungen möglich. Sollte dies nicht zu realisieren sein, wird Walace auch in der kommenden Zweitligasaison für Hannover 96 spielen", so der Klub.