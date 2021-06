Brasilien besiegt Ecuador in der WM-Qualifikation – Copa-Krise sorgt weiter für Unruhe

Inmitten der Turbulenzen um die Copa América in Brasilien hat der fünfmalige Weltmeister in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Ecuador gewonnen. Die Seleção siegte in Porto Alegre am Freitagabend (Ortszeit) mit 2:0 (0:0). Die Treffer erzielten Stürmer Richarlison vom FC Everton in der 65. Minute und Superstar Neymar, der einen Elfmeter in der Wiederholung verwandelte (90.+4.). Alle Spieler liefen jeweils zur gemeinschaftlichen Umarmung zu Nationaltrainer Tite.

