Klose-Rekord vergessen! Brasilien-Star Marta reagiert empört auf ZDF-Interview

Die überraschende 2:3-Niederlage von Brasilien gegen Australien hatte zumindest etwas Positives für die Südamerikanerinnen: Superstar Marta erzielte per Strafstoß ihren insgesamt 16. Treffer bei der fünften WM-Endrunde. Das Rekordtor bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich war aber in einem ZDF-Interview mit der 33-Jährigen kein Thema. Und das, obwohl die Brasilianerin jetzt auf einer Stufe mit Miroslav Klose steht.