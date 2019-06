Brasilien-Schock! Neymar fehlt verletzt bei Copa América

Neymar war beim 2:0 gegen den Asienmeister am Mittwoch nach 20 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er in einem Zweikampf einen Tritt gegen das rechte Bein erhalten hatte. Der Profi von Paris Saint-Germain hatte zu Jahresbeginn wegen einer Verletzung am Mittelfuß pausiert. Zuletzt hatte er Probleme mit dem Knie.

Am Sonntag bestreitet die Seleção ein weiteres Testspiel in Porto Alegre gegen Honduras. Am 14. Juni eröffnet der Rekordweltmeister dann die südamerikanische Regionalmeisterschaft Copa América mit einem Spiel gegen Bolivien in São Paulo. In der Gruppenphase trifft Brasilien außerdem auf Venezuela und Peru. Katar nimmt als Gast an der Copa América teil. Der Asienmeister spielt in der Gruppe B gegen Paragiay, Argentinien und Kolumbien.