Brasilien besiegt nach Paquetá-Treffer Chile in Unterzahl – Halbfinale gegen Peru

Nach der peruanischen Nationalmannschaft hat auch Titelverteidiger Brasilien das Halbfinale der Copa América erreicht. Die brasilianische Auswahl um Superstar und Rückkehrer Neymar besiegte Chile in einer umkämpften Viertelfinal-Partie im Estádio Nilton Santos in Rio de Janeiro am Freitagabend (Ortszeit) mit 1:0 (0:0).

Anzeige

Lucas Paquetá, der für den früheren Hoffenheimer Roberto Firmino ins Spiel gekommen war, traf nach feinen Zusammenspiel mit Neymar praktisch direkt nach Wiederanpfiff. Gabriel Jesús sah nur eine Minute später nach gefährlich hohem Bein gegen Chiles Eugenio Mena die rote Karte.