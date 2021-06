Brasilien besiegt Paraguay, Argentinien nur mit Remis - Copa-Start wackelt weiter

Inmitten einer neuen Wendung und der Unsicherheit über die Austragung der Copa América in Brasilien hat die Seleção einen weiteren Sieg in der Qualifikation für die WM 2022 errungen. Sie besiegte Paraguay im Stadion "Defensores del Chaco" in Asunción am Dienstagabend (Ortszeit) mit 2:0 (1:0). Die Treffer erzielten Neymar in der 3. und Lucas Paquetá in der 90. Minute. Brasilien führt damit in der Südamerika-Qualifikation nach dem sechsten Sieg im sechsten Spiel mit sechs Punkten Vorsprung vor Argentinien.

Die Albiceleste holte nur ein 2:2 (2:0)-Remis gegen Kolumbien. Dabei erzielte Argentinien seine beiden Treffer gleich in den ersten zehn Minuten des Spiels. Nach einem Freistoß von Rodrigo De Paul traf Cristian Romero in der 3. Minute zu 1:0-Führung. Bereits in der 8. Minute konnte Leandro Paredes nach einer unübersichtlichen Szene vor dem kolumbianischen Tor zum 2:0 erhöhen. Nach einem Foul zu Beginn der 2. Halbzeit von Nicolás Otamendi gegen Mateus Uribe traf der Kolumbianer Luis Muriel in der 51. Minute per Strafstoß zum 2:1. In der Nachspielzeit erhöhte Miguel Borja schließlich per Kopfball zum 2:2-Endstand.