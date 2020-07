Nach Vertragsende bei Gladbach: Top-Klubs aus Brasilien buhlen offenbar um Raffael

Raffael steht offenbar vor seinem ersten Engagement in der brasilianischen Top-Liga. Wie die Rheinische Post berichtet, sollen die Vereine Botafogo Rio de Janeiro, Ceará Sporting Club sowie Club Athletico Paranaense am 35-Jährigen interessiert sein. Zu Beginn seiner Karriere spielte der Offensivspieler in Brasilien für Clube Atlético Juventus in der dritten brasilianischen Liga, 2003 folgte der Wechsel in die Schweiz zum FC Chiasso.