Szenarien bei der WM-Auslosung: Diese Gegner könnten auf Deutschland warten

Echte Herausforderungen oder Losglück? Am Donnerstagabend (18 Uhr/ARD und MagentaTV) entscheidet sich bei der WM-Gruppenauslosung in Doha, mit wem es die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde der Winter-Weltmeisterschaft vom 21. November bis zum 18. Dezember in Katar zu tun bekommt. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick hat es als Weltranglisten-Zwölfter nur in den zweiten Lostopf geschafft und wird mit großer Wahrscheinlichkeit einen Top-Gegner auf eine Top-Nation wie Titelverteidiger Frankreich oder Brasilien treffen. Aber: Im ersten Lostopf ist auch Gastgeber Katar einsortiert, was die Aufgabe deutlich einfacher machen könnte. Anzeige

Wichtig: Aufgrund der FIFA-Regularien kann maximal ein weiteres europäisches Team in die deutsche Gruppe gelost werden. Eigentlich darf es Duelle von Teams aus einer Konföderation in der Vorrunde nicht geben. Europa bildet da allerdings eine Ausnahme. Die maximale Anzahl an europäischen Teams in einer Gruppe ist bei zwei gedeckelt. Alle anderen Aufeinandertreffen der gleichen Konföderation in der Vorrunde werden durch das Regelwerk verhindert. Drei WM-Teilnehmer stehen noch nicht fest und werden erst im Juni in den letzten Playoff-Spielen ermittelt. Vor der Auslosung spielt der SPORTBUZZER zwei mögliche Gruppenkonstellationen durch.

Harte Brocken: Brasilien, Deutschland, Senegal, Kanada Das DFB-Team wäre auch in dieser Konstellation in der Favoritenrolle – neben Brasilien. Die Selecao ist neuer Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste. Die Mannschaft von Trainer Tite rauschte mit 14 Siegen und drei Remis durch die Qualifikation in Südamerika. Brasilien ist besser besetzt als bei den vergangenen Weltmeisterschaften - mit einer starken Offensive um Neymar von Paris Saint-Germain und Vinicius Junior von Real Madrid. Eine starke Phase durchläuft auch der Senegal. Nach dem Sieg beim Afrika-Cup im Januar setzte sich das Team von Chef-Trainer Aliou Cissé im entscheidenden Qualifikations-Spiel gegen Ägypten durch. Sadio Mané vom FC Liverpool, Kalidou Koulibaly vom SSC Neapel und Edouard Mendy vom FC Chelsea sind die Stützen der Mannschaft. Kanada ist das wohl stärkste Team aus Topf vier. Die Canucks ließen in der Quali die favorisierten Nationen Mexiko und USA hinter sich, sind aber aufgrund des schlechteren FIFA-Rankings hinter den beiden Nordamerika-Kontrahenten platziert. Mit den Stars Alphonso Davies vom FC Bayern und Jonathan David vom OSC Lille entwickelte sich Kanada zu einer spielstarken Mannschaft, die auch bei der WM Eindruck hinterlassen könnte.

WM 2022: Diese Nationen sind dabei Deutschland: 20. WM-Teilnahme (Weltmeister 1954, 1974, 1990, 2014) ©

Losglück: Katar, Deutschland, Tunesien und Ecuador Als Gastgeber ist Katar in Lostopf eins gesetzt. In der Weltrangliste ist das Team aber nur auf Rang 51 platziert und liegt damit weit hinter vielen anderen WM-Teilnehmern. Beim Gold-Cup und in den beiden vergangenen Testspielen gegen Bulgarien (2:1) sowie Slowenien (0:0) zeigte die Mannschaft, auf welchem Niveau sie sich aktuell befindet - für das deutsche Team wäre es ein Pflichtsieg. Gleiches gilt für ein mögliches Duell mit Tunesien (Weltranglisten-35.). Die Mannschaft aus Nordafrika scheiterte beim Afrika-Cup im Januar bereits im Viertelfinale an Burkina Faso. Gegen Mali sorgte ein 1:0-Erfolg im Hinspiel sowie ein 0:0 im Rückspiel für die WM-Teilnahme - der bekannteste Spieler ist Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln. Wie auch Katar und Tunesien wäre Ecuador eine lösbare Aufgabe für die deutsche Nationalmannschaft. Der aktuell 46. der FIFA-Weltrangliste landete in der Südamerika-Quali auf dem vierten Platz. Abzuwarten ist noch, welche drei Teams die drei letzten WM-Tickets lösen. Neuseeland, Costa Rica, die Vereinigte Arabische Emirate, Australien oder Peru wären wohl noch eine etwas leichtere Aufgabe als ein Duell mit Ecuador, die beispielsweise gegen Brasilien zweimal ein Remis holten und zuletzt auch gegen Argentinien punkteten.