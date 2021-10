Brasilien-Stars Thiago Silva, Fred und Co. stärken Neymar für Verbleib nach WM 2022 den Rücken

Nach der Ankündigung eines möglichen Abschieds aus der brasilianischen Nationalmannschaft nach der Weltmeisterschaft in Katar 2022 hat Brasiliens Superstar Neymar von seinen Kollegen bei der Seleção eine Welle der Solidarität erfahren. In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account von Verteidiger Thiago Silva etwa hieß es am Dienstag (Ortszeit): "Wenn Du jemanden brauchst, der stark ist, weißt Du, dass ich immer für Dich da sein werde! Die Familie Silva liebt Dich!" Neben dem Text ist ein Foto zu sehen, auf dem Silva seinen engen Freund Neymar umarmt. Anzeige

Mittelfeldspieler Fred hatte in einer Pressekonferenz gesagt: "Es ist schwer, über den Kopf eines anderen Menschen zu sprechen. Der Typ steht manchmal unter enormen Druck. Nicht nur Neymar, sondern auch (Lionel) Messi, Cristiano Ronaldo, aber wir hoffen, dass er noch lange bei uns bleibt. Er ist einer der besten Spieler, die wir je in Brasilien gesehen haben." Stürmer Richarlison, der sich von einer Knieverletzung erholt, twitterte ein Bild von Fans in Manaus mit einem Banner, auf dem zu lesen ist: "Neymar, wenn du im Himmel spielen würdest, würde ich sterben, um Dich zu sehen."

Für den 29-Jährigen von Paris Saint-Germain wird die WM in Katar 2022 voraussichtlich der letzte Auftritt auf der größten Fußball-Bühne. "Ich denke, es ist meine letzte Weltmeisterschaft", sagt er in dem Dokumentarfilm "Neymar Jr. and the Line of Kings" (etwa: Neymar Jr. und die Erbfolge der Könige), den der Sender DAZN am Sonntag veröffentlicht hatte. "Ich sehe sie als meine letzte an, weil ich nicht weiß, ob ich danach noch die mentale Kraft habe, mich mit Fußball zu beschäftigen."