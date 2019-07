Doch kein Rücktritt nach Copa América: Tite soll Nationaltrainer von Brasilien bleiben

Unabhängig vom Ausgang des Finals der Copa América soll Tite Chefcoach der brasilianischen Nationalmannschaft bleiben. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass der 58-Jährige sein Amt nach dem Turnier aufgrund von Personalveränderungen freiwillig aufgeben könnte. "Der brasilianische Fußballverband bringt sein Vertrauen in die Arbeit des Technischen Komitees der brasilianischen Nationalmannschaft um Trainer Tite zum Ausdruck. Und es wird bekräftigt, dass dieses Verhältnis weiterhin aufrechterhalten wird" , hieß es in einer Mitteilung des brasilianisches Verband CBF.

Der 58-Jährige ist seit drei Jahren Chefcoach der Seleçao. Er hatte seinen Vertrag im vergangenen Jahr bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2022 in Katar verlängert. Assistent Sylvinho geht aber nach Lyon und Koordinator Edu Gaspar wird mit dem englischen Premier-League-Klub FC Arsenal in Verbindung gebracht.