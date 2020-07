Bratpfannen-Krachmacher und Fans im Stadion: Heidenheim erhält in Relegation kuriose Unterstützung

Der 1. FC Heidenheim hat im Relegations-Rückspiel gegen Werder Bremen kuriose Unterstützung erhalten. Ein Mann in Kochschürze sorgte für reichlich Lärm, weil er mit einer Suppenkelle über weite Strecken der Partie eine Bratpfanne bearbeitete. Das dadurch entstandene Geräusch war sogar bei den TV-Übertragungen von DAZN und Amazon Prime deutlich zu hören und sorgte auch im Netz für Wirbel. Doch damit nicht genug: nach 60 Minuten tauchten plötzlich rund 50 Personen auf der Gegentribüne auf und begannen, für Stimmung zu sorgen. Letztlich nutzte das alles nicht - Heidenheim scheiterte nach dem 2:2 am Aufstieg.

Zuvor waren die Nerven von TV-Zuschauern und den Journalisten und Beteiligten im Stadion von dem Bratpfannen-Krachmacher strapaziert worden, der sich im Wechsel mit einigen Trommlern (auch Werder beteiligte sich daran in Person von Physiotherapeutin Laura Kersting) nach Kräften bemühte, in der ansonsten leeren Voith-Arena im beschaulichen Heidenheim an der Brenz so etwas wie Stimmung zu erzeugen.