"Brauchen wieder eine super Leistung": TuS Vinnhorst vor Sprung ins Aufstiegsfinale

Die Handballer des TuS Vinnhorst träumen vom Aufstieg in die 2. Liga. Den nächsten Schritt will die Mannschaft von Trainer Davor Dominikovic am Samstag (20 Uhr) im Rückspiel beim HC Oppenweiler/Backnang machen.

Coronafall in Braunschweig: TuS Vinnhorst sicher in Aufstiegs-Zwischenrunde

"Brauchen eine super Leistung in allen Bereichen"

„Wir brauchen wieder eine super Leistung in allen Bereichen“, fordert Dominikovic. „Ich hoffe, dass wir die beste Abwehrformation spielen dürfen“ – eine Anspielung auf die Unparteiischen, die im Hinspiel jeweils acht Zeitstrafen verteilt hatten.

Um mit maximaler Konzentration ins Spiel zu gehen, reiste der TuS bereits am Freitag an. Übernachtet wurde in Neckarsulm, wo die Mannschaft am Samstagvormittag noch einmal locker trainiert. Dominikovic sieht die Vorteile: „Wir durften wegen der Pandemie kein Trainingslager machen. Jetzt haben wir die Zeit, einen Kaffee zu trinken. Das ist ein bisschen wie Teambuilding.“

Ähnliche Situation vor fast zwei Jahren

Jakob Bormann, Nils Eichenberger, Yannik Müßner, Tim Otto und Hendrik Pollex kennen den ungewöhnlichen Tagesablauf. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren feierten die Vinnhorster am Himmelfahrtstag mit dem 29:26-Sieg in Stralsund den Aufstieg in die 3. Liga. Auch damals reiste der TuS am Tag vorher an.

Sollte man die Nervenprobe in der Gemeindehalle Op­pen­wei­ler bestehen, fehlt nur noch ein Schritt, um sich den großen Traum von der 2. Liga zu erfüllen. Der Gegner für die möglichen zwei Endspiele um den Aufstieg steht praktisch fest: Eintracht Hagen gewann das Hinspiel bei der HSG Krefeld klar mit 32:19.