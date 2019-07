Brause-Geld statt Wohlfühlfaktor? Tschauner ist Topkandidat bei RB Leipzig - es könnte schnell gehen

Tschauner sollte erfahrener Ersatz sein für die neue Nummer eins Ron-Robert Zieler. Tschauner ist in Hannover wichtig für Wir-Gefühl und Teamgefüge, sammelt als Kassenwart die Strafen ein und wurde erst vor einer Woche im 96-Trainingslager in Österreich wieder in den Mannschaftsrat berufen. Trotzdem macht Tschauner wohl den späten Abflug. Weil Leipzig mit einem dicken Vertrag und anschließender Weiterbeschäftigung winkt.

Der Champions-League-Klub sucht einen Ersatz für Ersatztorwart Yvon Mvogo, der wohl als Nummer eins nach Augsburg wechselt. Tschauners Vertrag in Hannover gilt nur noch ein Jahr, rund 400.000 Euro dürfte der 33-Jährige Leipzig noch als Ablöse wert sein. Ein Mini-Betrag für die schwerreiche Red-Bull-Fußballabteilung.