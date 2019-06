Perfekt: Breel Embolo wechselt vom FC Schalke zu Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einer offensiven Verstärkungen fündig geworden. Der Schalker Breel Embolo wechselt mit sofortiger Wirkung zur Borussia. Der Schweizer unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Für den Angreifer fließen offenbar rund zehn Millionen Euro Ablöse. Durch Bonuszahlungen könne diese Summe auf höchstens 17 Millionen Euro ansteigen - immer noch ein klares Transferminus für die Schalker.

"Breel hatte in den vergangenen drei Jahren großes Pech mit zwei schwereren in Spielen erlittenen Verletzungen und natürlich haben wir uns auch im Detail mit seinem Gesundheitszustand beschäftigt. Wir sind überzeugt, dass wir ihm hier einen Neustart ermöglichen können und dass wir viel Freude an ihm haben werden. Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unseren Kader passt.", erklärte Gladbach-Manager Max Eberl in einer Stellungnahme des Klubs.

Den Schweizer hatten die Gladbacher schon vor drei Jahren auf dem Zettel, als der damals 19-Jährige für 26,5 Millionen Euro zum FC Schalke gewechselt war. Der heute 22-Jährige ist seit seinem Wechsel in die Bundesliga von Verletzungen geplagt, die Krankenakte umfasst unter anderem einen Wadenbeinbruch und ein Knochenödem. In drei Jahren absolvierte der Schweizer Nationalspieler nur 48 Liga-Spiele.

Offenbar plant der neue Gladbach-Trainer Marco Rose den 22-Jährigen in der Sturmspitze neben Alassane Plea ein. Laut Sport Bild wollen die Fohlen in der kommenden Saison in einem 4-4-2-System mit Raute im Mittelfeld spielen. "Von meinen Teamkollegen bei der Nationalmannschaft habe ich immer nur Positives über Borussia gehört, deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Chance bekomme, für diesen Verein zu spielen", wird Embolo im Klub-Statement zitiert. Bei den Rheinländern sind mit Yann Sommer, Nico Elvedi, Michael Lang und Denis Zakaria bereits vier Nationalspieler aus der Schweiz aktiv.

Auf Schalke soll Benito Raman von Fortuna Düsseldorf in die Rolle von Embolo schlüpfen. Nach Informationen der Bild-Zeitung sei der Wechsel bereits perfekt. Der 24-Jährige soll demnach für rund 9 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu den Schalkern wechseln. "Die Entscheidung, Breel Embolo zu Borussia Mönchengladbach zu transferieren, ist uns nicht leicht gefallen. Letztlich haben wir dem Transfer zugestimmt, weil Breel mit dem ausdrücklichen Wunsch auf uns zugekommen ist, sich verändern zu wollen", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider in einer Stellungnahme der Königsblauen den Embolo-Transfer.

