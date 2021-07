Sorge um Breel Embolo: Gladbach-Star fällt nach Verletzung bei EM bis auf Weiteres aus

Was war passiert? Bei der Partie gegen die Spanier am vergangenen Freitag stand Embolo in der Startelf der Eidgenossen. In der 19. Minute setzte er nach einem missglückten Klärungsversuch der Spanier nach und erarbeitete eine Ecke. Im Zweikampf mit Pau Torres verletzte er sich dabei aber. Embolo wurde für den Augsburger Ruben Vargas ausgewechselt und musste von draußen mit ansehen, wie seine Team-Kollegen tragisch im Elfmeterschießen ausschieden (1:3 nach Elfmeterschießen).

Embolo kam bei der EM in allen fünf Spielen für die Schweiz zum Einsatz, bevor er sich im Spiel gegen die Spanier verletzte. Beim ersten Gruppenspiel für die Schweiz steuerte er sogar einen Treffer bei. Bei Gladbach hat er eine schwierige Saison hinter sich: Den Auftakt verpasste er verletzt, danach war er unter Trainer Marco Rose nur teilweise gesetzt. Zudem sorgte er im Januar mit einem Verstoß gegen die damals gültigen Corona-Richtlinien für Missmut. Unter dem neuen Gladbacher Trainer Adi Hütter kann er sich in der kommenden Saison aber neu beweisen. Allerdings startete die Fohlenelf schon am Samstag ins Training. Embolo wird also offenbar erst spät in die Vorbereitung einsteigen.