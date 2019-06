Bericht: Gladbach an Transfer von Breel Embolo interessiert - Schalke-Stürmer soll für Tempo sorgen

Endet die von Verletzungen geprägte Ära von Breel Embolo beim FC Schalke 04 schon in diesem Sommer? Nach Informationen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung soll sich der 22 Jahre alte Schweizer bereits über einen Wechsel Gedanken machen und Optionen ausloten - und eine davon könnte Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach sein.

Gladbach-Trainer Rose könnte schnellen Spieler wie Embolo gut gebrauchen

Gladbach soll an einem Transfer des 45-maligen Schalke-Spielers (zehn Tore) interessiert sein - vor allem, weil der neue Trainer Marco Rose die Spielweise der Gladbacher umstellen werde. In Zukunft werde die Borussia den Ballbesitz-Fußball aus der Ära von Ex-Trainer Dieter Hecking ablegen und auf Pressing setzen. So könnte Borussia Mönchengladbach einen schnellen Spieler wie Embolo gut gebrauchen.