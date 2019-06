Breel Embolo vor Absprung nach Gladbach? Schalke-Boss Schneider bezieht Stellung

Breel Embolo hatte beim FC Schalke 04 eine Saison mit Licht und Schatten. Der Schweizer war an neun Toren entweder als Schütze oder Vorbereiter beteiligt, verpasste wegen eines Fußbruchs aber auch knapp vier Monate der Spielzeit. Trotzdem hat der 22-Jährige mit teils guten Leistungen (etwa im Derby gegen den BVB) das Interesse von Borussia Mönchengladbach auf sich gezogen.

Schalke-Boss Schneider: "Beteiligen uns nicht an Spekulationen"

Die WAZ berichtet, dass die Gladbacher Embolo im Sommer verpflichten wollen, um ihrer relativ alten Offensivstruktur mit Kapitän Lars Stindl (30), Raffael (34) sowie Fabian Johnson und Ibrahima Traore (beide 31) jugendliche Frische und Tempo zu geben. Dies sei der große Wunsch des neuen Trainers Marco Rose, der die Spielweise der Borussia umstellen will. In Zukunft werde die Borussia den Ballbesitz-Fußball von Ex-Trainer Dieter Hecking ablegen und auf Pressing setzen. So könnte Gladbach einen schnellen Spieler wie Embolo gut gebrauchen.