Breitensport-Vorsitzender Kneschke: „Müssen ein Horror-Szenario verhindern“

Borna/Grimma. Der 58-jährige Matthias Kneschke ist in der zweiten Amtsperiode Vorsitzender des Ausschusses Breitensport und zudem Ehrenamtsbeauftragter beim Fußballverband Muldental/Leipziger Land. Sein Zuständigkeitsgebiet ist im wörtlichen Sinne breit gefächert und nicht frei von hohen Hürden. Neben den pandemiebedingten Problemen mit allen seinen negativen Auswirkungen auf einen geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb ist es insbesondere der Wandel der Zeit, welcher dem engagierten Verbandsfunktionär tiefe Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Anzeige

„Die Aufgabe ist definitiv schwieriger geworden. Den Breitensport – so wie wir ihn von früher her kennen – gibt es in der Form nicht mehr. Die demografische Entwicklung hat vieles verändert, das Freizeitverhalten der Menschen macht da keine Ausnahme. Umso wichtiger ist es daher, dass die Dachverbände immer wieder neue Projekte anschieben. Unter der Regie des Sächsischen Fußballverbandes passiert da zum Beispiel allerhand, gerade was die Angebote für die Seniorenkicker betrifft.“

Kneschke verweist in diesem Zusammenhang auf die Organisation von Meisterschaften in den unterschiedlichsten Altersklassen (Ü 35, Ü 40, Ü 50, Ü 60, Ü 70), sowohl in der Halle wie im Freien. Auf hiesiger Ebene hat der als aktiver Unparteiischer und ehemaliger Schiedsrichter-Ansetzer bekannte Rainer Hepner den Hut auf, wenn es um die Durchführung von Turnieren sowie ähnlichen Veranstaltungen für die älteren Semester geht. Matthias Kneschke spinnt mit ihm verständlicherweise einen guten Faden und berichtet von gesteigertem Interesse der Vereine, welche den Altherren-Fußball durchaus liebevoll pflegen.



„Müssen unbedingt alle an einem Strang ziehen“

„Im vergangenen Jahr im Oktober hat in Kössern eine Regionalauswahl ihr Können zum Besten gegeben. An diesem Tag haben etliche Sportfreunde den Wunsch an uns herangetragen, noch mehr Bewegung in die ganze Sache zu bringen. Dazu sind wir natürlich sofort bereit und hoffen wirklich sehnlichst auf eine baldige Normalisierung der Lage. Denn es ist schließlich völlig verrückt, dass wir wegen dem Corona-Virus schon ewig keine Versammlungen mehr abhalten konnten. Selbst die Verleihung von Ehrennadeln und Ehrenamtsauszeichnungen mussten wir immer wieder verschieben.“ Kneschke – der einst selbst beim SV Blau-Weiß Altenhain mit der Oldie-Mannschaft auf dem grünen Rasen dem runden Leder nachgejagt ist und im Vorstand tätig war – kann den zur Überbrückung dienenden verschiedenen Online-Seminaren nur bedingt etwas abgewinnen. Er ist alles andere als ein Verfechter dieser Art „Zusammenkünfte“, mag mehr die persönlichen Kontakte vor Ort. In diesem Rahmen lassen sich seiner Meinung nach im vertrauensvollen Miteinander viel schneller Lösungsvorschläge finden, um den sehnlichst erwarteten Neustart vorzubereiten.