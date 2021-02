"Da muss man erstmal drauf kommen": Bremens Bürgermeister Bovenschulte kritisiert Rummenigge scharf

Der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat den Impfvorstoß von Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge massiv kritisiert. "Was mich an diesem Spruch besonders gewundert hat, ist, wie man simples Vordrängeln 'Ich will zuerst geimpft werden' dann noch versucht, als Realisierung einer gesellschaftlichen Vorbildfunktion zu verkaufen", schimpfte er. Anzeige

Vor allem eine Tatsache ärgerte ihn. "Da muss man erstmal drauf kommen, indem man sagt: Wir ziehen vorbei an Erzieherinnen und Erziehern, an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern, vielleicht auch an medizinischem Personal und Polizisten“, sagte der SPD-Politiker und Regierungschef des kleinsten deutschen Bundeslandes bereits am Mittwochabend.