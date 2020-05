Bremen-Legende Ivan Klasnic zerlegt Werder: "Die Spieler sollten sich schämen"

Harte Worte von einem ehemaligen Meister-Spieler des SV Werder Bremen ! Der früherer Top-Stürmer Ivan Klasnic hat harsche Kritik an den Fußballprofis der abstiegsbedrohten Norddeutschen geübt. „Die Spieler müssen sich schämen. Da bringe ich mit 40 ja noch eine bessere Leistung“ , wird der Kroate von der Bild am Donnerstag zitiert. „Ich sehe schwarz!“

Werder war am Montag mit einem ganz schwachen Spiel und einer 1:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen in die Saison-Endphase nach der Coronavirus-Zwangspause gestartet. Der Tabellenvorletzte hat fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz bei noch einem zusätzlichen Nachholspiel. Die Zeit läuft dem Ex-Klub von Klasnic davon. Nur noch neun Spiele stehen bis zum Saisonende an. "Ich fühle mich richtig schlecht. Ich liebe diesen Verein, er hat mir so viel gegeben. Es ist eine Schande", sagte der ehemalige Torjäger.