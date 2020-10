Bremen-Sportchef Frank Baumann verteidigt Milot Rashica: "Hat definitiv nichts mit einer Lustlosigkeit zu tun"

Vor allem ein Stürmer stand am Samstag in Freiburg besonders unter Beobachtung - Milot Rashica. Der Angreifer von Werder Bremen kam nach seinem geplatzten Wechsel zum ersten Einsatz in der neuen Spielzeit. Und dabei überzeugte der Kosovare überhaupt nicht. Bremen-Sportchef Frank Baumann nimmt den Angreifer jetzt in Schutz.