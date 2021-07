Bremer SV teilt mit: DFB verbietet Heimrecht-Tausch mit dem FC Bayern im Pokal – "Unflexibel"

Der Bremer SV darf sein Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München nach eigenen Angaben nicht im Stadion des deutschen Rekordmeisters austragen. Der Oberligist habe mit den Münchnern und mit dem Deutschen Fußball-Bund bereits über die Option eines Heimrechttausches gesprochen, sagte Franz Roskosch aus dem Vorstand der Bremer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die Bayern könnten sich einen Heimrechttausch "theoretisch vorstellen", sagte er. " Der DFB hat aber kategorisch gesagt, in diesem Jahr gibt es keinen Heimrechttausch. "

Im DFB-Pokal spielen die Amateurvereine, die vier schlechtesten Zweitligisten und die vier besten Drittligisten der vergangenen Saison generell zu Hause. In der vergangenen Saison hatten mehrere unterklassige Klubs mit Erlaubnis des DFB wegen hoher Auflagen in der Corona-Krise ihr Heimrecht aber getauscht. "Für die Spieler wäre das natürlich ein Erlebnis, in der Allianz Arena zu spielen", sagte Roskosch. "Leider ist der DFB da so unflexibel."